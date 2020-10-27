Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu İzmir'de protesto edildi

İZMİR (AA) - Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

İzmir'de Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile sivil toplum örgütü temsilcileri, sendika binasında protesto için bir araya geldi.

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, insanların inançlarını hedef almanın özgürlük değil küstahlık olduğunu belirterek, "Bu manada Memur-Sen, dün olduğu gibi bugün de inancımıza, değerlerimize ve kutsallarımıza karşı yapılan her türlü söylem ve eylemin karşısında olacaktır." dedi.

Kaya, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin, Avrupa aklını esir aldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması, cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz."

Macron'un kirli siyasete malzeme aradığına işaret eden Ali Kaya, "Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir." dedi.



