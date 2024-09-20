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‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump
Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Netanyahu’ya uyarı!
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Netanyahu’ya uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 23:55:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Netanyahu’ya uyarı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan’a yönelik saldırıların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, "bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz" uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu belirtildi.

Telefonla aradı!

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının akabinde Netanyahu'yu telefonla aradı.

Macron görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." dedi.

“Bizi değil Hizbullah’ı durdurun!”

Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise "Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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