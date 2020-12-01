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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye ve Erdoğan'ı neden hedef alıyor?
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye ve Erdoğan'ı neden hedef alıyor?

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının sebebini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmayı bilerek tırmandıran Macron'un amacı ne? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:28:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye ve Erdoğan'ı neden hedef alıyor?

ABD merkezli Yahudilerin sahibi olduğu Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan siyaset anlayışının perde arkasındaki detaylarını kaleme aldı. Dergi, Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile girdiği söz savaşlarını, koltuğunu kaybetmemek için son dönemde kasıtlı olarak şiddetlendirdiğini belirtti. İşte o makaleden öne çıkanlar...

Macron'un Türkiye saldırganlığı

ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerilime değindi.
Macron'un kendi çıkarları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile söz savaşlarına girdiğini vurgulayan makale, 'Macron'un Türk Gambit'i (Satrançta daha iyi bir hamle yapmak için feda edilen taş)' başlığıyla yayımlandı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı hakkında ''Macron'un bir tür akıl tedavisine ihtiyacı var. Din özgürlüğüne inanmayan ve kendi ülkesinde yaşayan farklı inançlardan milyonlarca insana karşı bu şekilde davranan bir devlet başkanı hakkında söylenecek başka ne var?'' ifadelerine vurgu yapıldı.

Macron'un İslam ayrılıkçılığı politikasını seçimi yeniden kazanmak adına bir kampanyaya çevirdiğini belirten Tablet, ''Bize öyle geliyor ki, Macron'un iç politikası, Fransa'ya özgü bir dizi sorunu ele almak için tamamen meşru bir girişim olsa da, dış stratejisi, temel açılardan uyuşmayan şaşırtıcı bir karar'' yorumunda bulundu.

''Erdoğan ile çekişmesi politikasına fayda sağlıyor''

Macron'un anketlerde geriye düşmesinin ardından bu politikaları daha sert şekilde kullandığına vurgu yapılan makalede, Türkiye'ye saldırmanın, Fransa Cumhurbaşkanı'na ve ülkesinde rant sağladığı belirtildi.

Tablet, 'Erdoğan ile çekişmenin' Macron'un politikasına faydası olduğunu belirterek, Ermeni ve Kürt diasporalarına verilen açık desteğin de Türkiye'nin tepkisini çekerek tartışmaları alevlendirdiğini belirtti.

NATO VE ABD'yi kışkırtıyor

Öte yandan söz konusu makalede, Macron'un İslam politikasının yanında, NATO ve ABD'yi de Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığı vurgulandı.

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