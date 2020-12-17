  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir
Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:41:24 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kovid-19'a AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron'un, Kovid-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede yakalanmış olabileceğini ifade eden Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini belirtti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Kut’ül Amare dizisinin yıldızı, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşac..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...
Gündem

Yunanlar titredi! Türk F-16'ları tam 737 saat...

Türk savaş uçakları, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ile koruma sağladı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay