Fransa Cumhurbaşkanı, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'a ilişkin söylediği sözlerin bazı kişiler tarafından çarpıtılmak istendiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, en fazla tehdit altındakileri koruma görevini yapıyor ve yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Fransız gazeteci Feiza Ben Mohammed, Cumhuriyet değerlerinden bahseden Macron'un tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirterek, "Emmanuel Le Pen" mesajını paylaşmıştı.

ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de, Feiza Ben Mohammed'in mesajını yeniden paylaşarak, Macron'un sözleri için, "Bu doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu, kulağa 'Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor' gibi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un Afganistan'daki duruma dair "düzensiz göç dalgasına karşı korunmalıyız" açıklamasına tepki

Macron'un Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı basın toplantısında, Avrupa'nın Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekti.

Fransız gazeteci Feiza Ben Mohamed, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un Afganistan'da olanlar karşısındaki tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirtti.

Mohamed, Cumhuriyet değerlerinin öneminden bahseden Fransız Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'nın kendisini mülteci akınından koruması gerektiğini söylemesinin "iğrenç" olduğunu savunarak, "Emmanuel Le Pen" mesajını paylaştı.

ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de Macron'un sözleri için, "Bu, doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu kulağa, Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Snowden de Emmanuel Le Pen paylaşımında bulundu.

Afganistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi M. Ashraf Haidari de Macron'un açıklamalarını, "Uluslararası İnsani Hukuk ve Mülteci Hukuku'nun ruhuna karşı şu ana kadar duyduğum en acınası açıklamalardan. Terk ettiğin ve ihanet ettiğin kişileri koruma sorumluluğu, eğer yardım edemiyorsan da korunma arayanlara zarar verme." sözleriyle yorumladı.

Twitter'da "#EmmanuelLePen" şeklinde açılan etikete yorum yapan birçok kişi, Macron'un açıklamalarından utandıklarını kaydetti.