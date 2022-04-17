Fransa İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan verilere göre, seçimin ilk turunda yarışan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,84 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15 ile ikinci oldu. Ccumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi. Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı. Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

Fransa cumhurbaşkanı 2. tur seçimi ne zaman?

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak. İlk tur seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak. Macron ve Le Pen, 2017'de de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu ilk iki sırada bitiren adaylar olmuştu. İkinci turda yüzde 66,1 oy alan Macron cumhurbaşkanı seçilmişti.