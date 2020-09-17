Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Özellikle Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan’ın safında yer alan ve Türkiye’yi tehdit ederek gerginliği artırmaktan imtina etmeyen Fransa, bu kez Türkiye ile işbirliği yaptı.

Terör örgütü PKK mensubu olan Mehmet Yalçın, 2006 senesinde kaçak yollarla Fransa’ya gitti. Geçtiğimiz sene Paris Temyiz Mahkemesi, terör örgütü PKK’nın lehine faaliyetlerde bulunması ve örgüte finansal destek sağlaması nedeniyle Mehmet Yalçın’a 2 yıl hapis cezası verdi.

PKK’lı terörist Mehmet Yalçın’ın birkaç iltica talebini de reddeden Fransız makamları, örgüt üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye gönderdi.

Mehmet Yalçın, Türkiye’de mahkeme kararıyla cinayet ve terör örgütü mensupluğu suçlarından aranıyordu.