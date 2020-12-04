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Aktüel Fransa, Brexit müzakerelerine ilişkin anlaşmayı beğenmezse veto hakkını kullanacak
Aktüel

Fransa, Brexit müzakerelerine ilişkin anlaşmayı beğenmezse veto hakkını kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:36:07 -
Fransa, Brexit müzakerelerine ilişkin anlaşmayı beğenmezse veto hakkını kullanacak

PARİS (AA) - Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerine ilişkin anlaşmayı beğenmemeleri halinde veto hakkını kullanacaklarını belirtti.

Beaune, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, AB ile İngiltere arasında yapılması istenen anlaşmaya ülkesinin ekonomik çıkarlarına aykırı olması halinde onay vermeyeceklerini söyledi.

Anlaşmasız ayrılık riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Beaune, ancak bunu istemediklerini aktardı.

Beaune, İngiltere ile AB arasında bir anlaşmaya varılmasını umduklarını kaydetti.

Fransa'nın kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade eden Beaune, anlaşmayı beğenmemeleri halinde veto haklarını kullanacaklarını belirtti.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde, "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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