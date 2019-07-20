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Fransa Bisiklet Turu

Turun 14. etabını, Groupama-FDJ takımından Thibaut Pinot ilk sırada tamamladı- Fransız sporcu Julian Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:48
Fransa Bisiklet Turu

İSTANBUL (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Thibaut Pinot kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Tarbes ile Tourmalet arasındaki 117,5 kilometrelik 14. etapla devam edildi.

Fransız sporu Pinot, 3 saat 10 dakika 20 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Pinot'nun ardından vatandaşı ve genel klasman lideri Julian Alaphilippe ikinci, Hollandalı Steven Kruijswijk üçüncü oldu.

Tura yarın Limoux ile Foix arasında koşulacak 185 kilometrelik 15. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.


Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 56 saat 11 dakika 29 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +2 dakika 2 saniye

3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo Visma) +2 dakika 14 saniye


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:48
  1. Fransa Bisiklet Turu
  2. Julian Alaphilippe
  3. Steven Kruijswijk
  4. Thibaut Pinot

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