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Fransa Bisiklet Turu

- Turun beşinci etabını, Bora-Hansgrohe takımının Slovak sporcusu Peter Sagan kazandı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:18
Fransa Bisiklet Turu


ANKARA (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) beşinci etabında, Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik beşinci etabında, 29 yaşındaki Slovak Sagan, 4 saat 2 dakika 33 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Jumbo-Visma takımından Belçikalı Wout van Aert ikinci olurken, Mitchelton-Scott ekibinden İtalyan Matteo Trentin yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 10. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 160,5 kilometrelik altıncı etabı, Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasında yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun beşinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 18.44.12

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 18.44.26

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 18.44.37


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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:18
  1. beşinci etabı
  2. Bora-Hansgrohe
  3. Fransa Bisiklet Turu
  4. Peter Sagan

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