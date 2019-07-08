0553 313 94 23

Fransa Bisiklet Turu

- Turun üçüncü etabını, Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
Fransa Bisiklet Turu


İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) üçüncü etabında, Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik üçüncü etabında 27 yaşındaki Julian Alaphilippe, 4 saat 40 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Julian Alaphilippe, Hollandalı Mike Teunissen'dan sarı mayoyu aldı.

Sunweb takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci olurken, Trek–Segafredo ekibinden Belçikalı Jasper Stuyven yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Organizasyonun 4. etabı, Reims ve Nancy arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun 3. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 9.32.19

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 9.32.39

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 9.32.44



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:56
  1. Fransa Bisiklet Turu
  2. Julian Alaphilippe
  3. Mike Teunissen
  4. yol bisiklet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
    1. Otobüsün çarptığı motosikletli..
    2. Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna..
    3. Adıyaman Platformu ilk toplantısını..
    4. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    5. İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile..
    6. "İyi ki buradayım"
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar,..
    8. Gaziantepli hakem Basketbol Süper..
    9. Devrilen elektrikli bisikletin..
    10. GSO-MEM’de kursları tamamlayan..
    11. AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki..
    12. Tarih verildi! Tarım ürünleri..
    13. Denizde rahatsızlanan kaptanın..
    14. Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür..
    15. Dünya 3 numarası Pliskova,..
    16. İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55..
    17. Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin..
    18. İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
    19. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    20. Fransa Bisiklet Turu
    21. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    22. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    23. Esed rejimi generallerine bombalı..
    24. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    25. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    26. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    27. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    28. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    29. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    30. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’