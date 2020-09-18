  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun 19. etabını Sunweb takımının Danimarkalı sporcusu Soren Kragh Andersen kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:41:03 -
Fransa Bisiklet Turu

ANKARA (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 19. etabını, Sunweb takımının Danimarkalı sporcusu Soren Kragh Andersen kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı, Bourg-en-Bresse ile Champagnole arasındaki 166,5 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 3 saat 36 dakika 33 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Andersen, etabı birinci sırada bitirdi.

Düzlük etabı, Mitchelton-Scott takımından Sloven sporcu Luka Mezgec ikinci, Trek-Segafredo'dan Belçikalı bisikletçi Jasper Stuyven üçüncü sırada tamamladı.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 83 saat 29 dakika 41 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu'nun bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak 36,2 kilometrelik 20. etabı, yarın Lure'de koşulacak.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şunlar: 

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma): 83 saat 29 dakika 41 saniye

2. Tadej Pogacar (UAE Emirates): +57 saniye

3. Miguel Angel Lopez (Astana): +1 dakika 27 saniye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı