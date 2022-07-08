Fransa, Almanya ve İsveç'ten "ortak uçak" hamlesi

Anlaşma, 23 Haziran 2022 tarihinde Fransa Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Birliği Konseyi -Avrupa Kanatları etkinliği sırasında imzalandı.

Fransa Savunma Bakanlığı’na göre yeni uçağın geliştirilmesi 2025 yılı civarında başlayacak. FMTC (Future Mid-Size Tactical Cargo) olarak adlandırılan yeni geliştirilecek nakliye uçağının, Airbus A400M uçağından daha küçük olması ve C-130 ile CN-235 uçaklarının yerlerini alması bekleniyor. Uçak, elektronik harp sistemi taşıyabilme kapasitesine, yakıt ikmal altyapısına ve standart dışı pistlere inebilme gibi birçok yeteneğe sahip olacak.

Avrupa Savunma Ajansı’na göre 2035-2040’dan itibaren uçakların A400M filosuyla görev yapması planlanıyor. Proje; Fransa, Almanya ve İsveç gibi Avrupa’nın üç büyük gücünü bir araya getiriyor. Uzmanlara göre FMTC projesine diğer ülkelerin de yakında katılması bekleniyor.

Fransa ve Almanya, C-130J Super Hercules uçaklarını ortak şekilde kullanabilmek için birleşik bir nakliye filosu kullanıyor. Bu durum ise A400M’e nazaran daha küçük bir uçağa yönelik ihtiyacı gösteriyor.

Proje kapsamında riskleri ve maliyetleri azaltmak, üretim ve lojistik maliyetlerini düşürmek için A400M’in teknolojik altyapısına benzer bir uçağın üretilmesi planlanıyor.

PESCO, FMTC’yi AB üye devletlerinin silahlı kuvvetlerinin hava yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir proje olarak tanımlıyor. FMTC projesi, Avrupa Birliği’nin Daimi Yapılandırılmış İşbirliği [PESCO] girişimlerine dahil edilen on dört projeden biridir. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından FMTC için bu yıl içerisinde ihaleye çıkılması planlanıyor.

Avrupa’nın, CN-235 ve C-130’ların yerini alabilecek bir uçağın geliştirme masraflarını ve yapısal üretimini ne kadar ortak potada eritebileceği ise bir soru işareti. Uzmanlar, Avrupa’nın sıfırdan yeni bir uçak geliştirmek yerine mevcut uçaklar üzerinden geliştirilecek bir uçağa yönelebileceğini belirtiyor.

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