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Dünya Fransa, Afrika’dan çaldıklarını iade ediyor
Dünya

Fransa, Afrika’dan çaldıklarını iade ediyor

Fransa’da senato, Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:02:00 -
Fransa, Afrika’dan çaldıklarını iade ediyor

Senegal ve Benin’e ait kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin tasarı senatoda oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, tasarının “iade” olan başlığı da “dönüş” olarak değiştirildi.

300 yıl Afrika’nın büyük bölümünü sömürgesi altında tutan Fransızların elinde, 46 bini 1885-1960 tarihlerinde çalınmış sahra altı Afrika’ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor. Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

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