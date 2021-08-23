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Fransa, Afganistan’dan getirdiği 5 Afgan’ı gözlem altına aldı
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Dünya Fransa, Afganistan’dan getirdiği 5 Afgan’ı gözlem altına aldı
Dünya

Fransa, Afganistan’dan getirdiği 5 Afgan’ı gözlem altına aldı

Fransa’da, Afganistan’dan tahliye edilen Afganlardan 5’i Talibanla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:53:00 -
Fransa, Afganistan’dan getirdiği 5 Afgan’ı gözlem altına aldı

Fransa’da, Afganistan’dan tahliye edilen Afganlardan 5’inin Talibanla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Afganistan’dan tahliye edilen 5 Afganın İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu söyledi.

La Nouevelle Tribune sitesinin haberine göre, gözlem altına alınan Afganlardan 1’i Taliban ile bağlantısını itiraf etti ve başkent Kabil’e girişin abluka altına alındığı bir olayda sorumlu kişi olarak silah taşıdı.

Yetkililer, teröre ilişkin kanuni hükümler gereğince, bu kişilerin Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemine (MICAS) tabi olduklarını aktardı.

Fransa, Kabil’den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini bildirmişti.

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