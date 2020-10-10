  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu
Spor

Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:01:35 -
Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu

İSTANBUL (AA) - Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile dünya klasmanının 54. sırasında yer alan Iga Swiatek karşılaştı.

Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti.

Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, ka..
Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı! Ateşkes ilanı sonrası ne oldu?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ateşkes kararı sonrası Ermenistan ile ilgili paylaşım yaptı.
Esed'den korkunç kimyasal hazırlık! Katilin Türkiye planı deşifre oldu
Dünya

Esed'den korkunç kimyasal hazırlık! Katilin Türkiye planı deşifre oldu

Suriye'yi kana bulayan katil Esed rejiminin ülkede yeni bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Rejimin, kimyasal silahlarla saldırı düz..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay