Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu

Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunanistanlı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Mücadelenin ilk bölümünde kısa toplarla sayılar bulan Djokovic karşısında Tsitsipas, sert servisleriyle oyuna tutundu. Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçmesine rağmen bu avantajını kullanamadı ve sonraki oyunda Sırp raketin servisini kıran Tsitsipas, skoru 6-6'ya getirdi. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti.​​​​​​​

İkinci sete Djokovic'in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli "forehand" vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı.

Uzun geçen rallilere sahne olan üçüncü setin dördüncü oyununda Tsitsipas'ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savunmanın karşılığını aldı ve seti 6-3 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Yorgunluk belirtileri gösteren Tsitsipas karşısında sert servisler ve kortun çaprazına gönderdiği toplarla etkili olan 34 yaşındaki Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Beşinci sette psikolojik üstünlüğü ele geçiren Djokovic, üçüncü oyunda servisini kırdığı rakibi karşısında uzun rallilerden galip ayrıldı ve 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı ise 3-2 alarak kupaya uzandı.

Federer ve Nadal'ın rekoruna ortak olmaya yaklaştı

Kariyerinin 19. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Djokovic, 20'şer grand slam şampiyonluğu ile tek erkeklerde rekora ortak olan rakipleri İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'a bir adım daha yaklaştı.

Fransa Açık'ta yaşadığı 13 şampiyonlukla turnuvanın açık ara en başarılı oyuncusu konumundaki Nadal'ı yenerek finale kalan Sırp tenisçi, 2016'nın ardından turnuvadaki ikinci zaferine ulaştı.

Kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan 22 yaşındaki Stefanos Tsitsipas ise bu turnuvada zirveye çıkacak ilk Yunan tenisçi olma fırsatını değerlendiremedi.