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Spor Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Spor

Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Djokovic, klasmanın 80. basamağındaki Ymer, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Halep ise dünya 70 numarası Sorribes Tormo ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:30:58 -
Fransa Açık'ta ilk tur eşleşmeleri belli oldu

ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), seribaşı tenisçilerin ilk turdaki rakipleri belli oldu.

Başkent Paris'te pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablo kura çekimi gerçekleştirildi.

Erkeklerde son 3 yıl da dahil 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda dünya 83'üncüsü Egor Gerasimov ile karşılaşacak.

Tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, klasmanın 80. basamağındaki Mikael Ymer, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep ise dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo ile mücadele edecek.

24. grand slam şampiyonluğunun peşindeki kadınların 6 numaralı seribaşı Serena Williams da ilk turda dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ın karşısına çıkacak.

Turnuvaya özel davetle katılan erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ile 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka, ilk turda karşı karşıya gelecek.

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