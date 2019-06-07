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Fransa Açık'ta finalin adı: Barty-Vondrousova

- Tek kadınlarda şampiyonluk mücadelesi verecek Ashleigh Barty ve Marketa Vondrousova, kariyerlerinde ilk defa bir grand slam turnuvası finalinde oynayacak

07 Haziran 2019 Cuma 15:03
Fransa Açık'ta finalin adı: Barty-Vondrousova


İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde, Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde, 8 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile çeyrek finalde son şampiyon Simona Halep'i eleyen dünya 51 numarası ABD'li Amanda Anisimova ile karşılaştı.

17 yaşındaki rakibini bir saat 53 dakika sonunda 6-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Avustralyalı Barty, adını finale yazdırdı.

Günün diğer yarı final maçında ise 19 yaşındaki Marketa Vondrousova, 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ile karşı karşıya geldi.

Bir saat 45 dakika süren maçı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan dünya 38 numarası Çek Vondrousova, final biletini aldı.

Kariyerlerinde ilk kez bir grand slam finali oynayacak Barty ile Vondrousova arasındaki mücadele, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:03
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