Fransa Açık'a yağmur engeli - Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda bugün oynanması gereken 4 çeyrek final maçı, yağmur nedeniyle yarına ertelendi



İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, yağmur nedeniyle yarına ertelendi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvanın 11. gününde oynanması gereken 4 çeyrek final maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendiği duyuruldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın yarına ertelenen çeyrek finallerinde, tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ve 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaşacak. Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile ABD'li Amanda Anisimova ve 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys mücadele edecek.

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