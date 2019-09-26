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Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için deprem uyarısı

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremler sonrası Frank Hoogerbeets'in aylar önce dikkat çektiği "alarmda olun" sözleri yeniden gündeme geldi. Hoogerbeets "Üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" demişti.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:44
Frank Hoogerbeets'ten İstanbul için deprem uyarısı

Yaptığı tahminler ile ünlenen Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu.

Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbulDepremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Salı günü yaşanan 4.7 ve bugün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in sözleri bir kez daha gündeme geldi.

"7'Yİ BULABİLECEK BİR DEPREME KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets "Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek  imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:44
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. deprem
  4. Frank Hoogerbeets
  5. DÜNYA Haberleri

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