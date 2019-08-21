Franck Ribery, Fiorentina’da İtalya Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Bayern Münih’ten ayrılan Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery’yi kadrosuna kattı.

İtalya Serie A ekibi Fiorentina, son olarak Bayern Münih’ten ayrılan Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery’yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibi Fiorentina, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mor-beyazlılar, uzun yıllar Bayern Münih forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda Alman ekibinden ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery’yi renklerine bağladı. Transferin sözleşme şartları ile ilgili henüz açıklama yapılmazken Fiorentina sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ribery’nin Fiorentina formasıyla çekilen fotoğrafı yayınlandı.

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