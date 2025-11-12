  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı telefonu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

Suç örgütünde fondaş gazetecilerin görevi belli oldu! Bastır parayı CHP’yi ele geçir

Suç örgütünün kuruluş yılı belli oldu: İBB öncesine dayanıyor

Yasa dışı yolla elde edilen milyonlar elden ele dolaşmış! İşte İSÖ casusu Hüseyin Gün’ün rehberinden çıkan isimler

Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, Filistin Devleti'nin kurulması sürecini ilerletmek amacıyla "ortak komite" oluşturulması kararlaştırıldı.

Fransa'nın başkenti Paris, Filistin meselesine ilişkin kritik bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Elysee Sarayı'nda ağırladı.

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ORTAK KOMİTE KARARI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulma sürecini ilerletmek amacıyla bir "ortak komite" oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu komite, Filistin'in anayasal ve kurumsal çerçevesini oluşturmak üzere çalışacak. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki ateşkesin uygulanması, güvenlik ve yeniden inşa hazırlıkları ele alındı.

MACRON'DAN İSRAİL'E SERT UYARI: İLHAK KIRMIZI ÇİZGİ

Macron ve Abbas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, "soykırımcı" İsrail'i Batı Şeria'daki yerleşim projelerinin artması ve şiddet eylemleri konusunda uyararak, sert bir mesaj verdi:

"Kısmi veya tam ilhak planları, yasal veya fiili olsun, Avrupalı ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz bir kırmızı çizgi oluşturmaktadır."

Fransız lider, yerleşimcilerin şiddetinin ve yerleşim projelerinin artmasının uluslararası hukuku ve Batı Şeria'nın istikrarını ihlal ettiğini vurguladı.

FRANSA’DAN GAZZE’YE 100 MİLYON EURO DESTEK

Macron, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, ülkesinin bu yıl için Gazze’ye 100 milyon euro acil insani destek sağlayacağını duyurdu.

ABBAS: GEÇİCİ ANAYASA TASLAĞI BİTMEK ÜZERE

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, savaşın sona ermesinin ardından devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini içeren "reformlara" olan bağlılığını yineledi.

Abbas, "Filistin devletinin geçici anayasası ile seçimler ve siyasi partilerle ilgili yasaların taslağını tamamlamak üzereyiz" açıklamasını yaptı.

Abbas'ın temasları kapsamında Fransız Ulusal Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

 

Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!
Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

Dünya

Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek
Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Dünya

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor
ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Dünya

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Abbas'tan Gazze mesajı
Abbas'tan Gazze mesajı

Dünya

Abbas'tan Gazze mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23