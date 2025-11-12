Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris, Filistin meselesine ilişkin kritik bir diplomatik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Elysee Sarayı'nda ağırladı.

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ORTAK KOMİTE KARARI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulma sürecini ilerletmek amacıyla bir "ortak komite" oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bu komite, Filistin'in anayasal ve kurumsal çerçevesini oluşturmak üzere çalışacak. Görüşmede ayrıca, Gazze'deki ateşkesin uygulanması, güvenlik ve yeniden inşa hazırlıkları ele alındı.

MACRON'DAN İSRAİL'E SERT UYARI: İLHAK KIRMIZI ÇİZGİ

Macron ve Abbas, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, "soykırımcı" İsrail'i Batı Şeria'daki yerleşim projelerinin artması ve şiddet eylemleri konusunda uyararak, sert bir mesaj verdi:

"Kısmi veya tam ilhak planları, yasal veya fiili olsun, Avrupalı ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz bir kırmızı çizgi oluşturmaktadır."

Fransız lider, yerleşimcilerin şiddetinin ve yerleşim projelerinin artmasının uluslararası hukuku ve Batı Şeria'nın istikrarını ihlal ettiğini vurguladı.

FRANSA’DAN GAZZE’YE 100 MİLYON EURO DESTEK

Macron, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek, ülkesinin bu yıl için Gazze’ye 100 milyon euro acil insani destek sağlayacağını duyurdu.

ABBAS: GEÇİCİ ANAYASA TASLAĞI BİTMEK ÜZERE

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, savaşın sona ermesinin ardından devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini içeren "reformlara" olan bağlılığını yineledi.

Abbas, "Filistin devletinin geçici anayasası ile seçimler ve siyasi partilerle ilgili yasaların taslağını tamamlamak üzereyiz" açıklamasını yaptı.

Abbas'ın temasları kapsamında Fransız Ulusal Meclisi Başkanı ve milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.