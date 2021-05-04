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Medya Foyası ortaya çıkan sosyetik Can Tanrıyar'a mahkemeden soğuk duş
Medya

Foyası ortaya çıkan sosyetik Can Tanrıyar'a mahkemeden soğuk duş

80 çalışanına maaşını ödemeyerek ücretsiz izne gönderen Uçankuş TV'nin sosyete sahibi Can Tanrıyar, şimdi de kanalın sitesinde etik olmayan haberler yapmakla gündemde geldi. Tanrıyar'ın kontrolündeki sitede hedef belirlediği kişi ve kurumlara basın etiğine uymayacak saldırılar düzenlediği gerekçesiyle İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 00:10:00 -
Foyası ortaya çıkan sosyetik Can Tanrıyar'a mahkemeden soğuk duş

Uçankuş TV'de çalışan 80 işçinin maaşını ödemeden ücretsiz izne çıkaran ve çalışanların tepkisiyle karşılaşan Sosyetik Can Tanrıyar’ın televizyon kanalına ait internet sitesinde hedef belirlediği kişi ve kurumlara basın etiğine uymayacak şekilde saldırılar düzenlediği iddia edildi. M.G. isimli şahıs, sitede kendisi ve eşi için yapılan haberlerden sonra şikayetçi oldu ve haberlerin durdurulmasını talep etti. 30 Nisan'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bir karar ile söz konusu siteninbu tür yayınlar yapması engellendi.

Kişilik haklarının yer aldığı madde madde hatırlatıldı

Hüseyin Can Tanrıyar ve Uçankuş TV aleyhine verilen kararda "Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse hakimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir" şeklindeki yasa maddesi hatırlatıldı. Kararda ayrıca, "Davacı hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Tedbir kararı verildi

M.G'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme tüm bunların yasalara aykırı bir şekilde söz konusu internet sitesinde gerçekleştirildiğini tespit ederek tedbir kararını verdi. Mahkeme kararında, "Davacı tarafın tedbir talebinin kabulü ile uçankuş.com adresli internet sitesi ile davalılara ait diğer internet sitelerinde davaya konu haberlerin yayınlanmasının tedbiren durdurulmasına, bu hususta tedbir kararının RTÜK'e bildirilmesine" denildi.

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