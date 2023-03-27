Fox'un "yalaka" spikerine Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

FOX Ana Haber'in sunucusu Gülbin Tosun, son bülteninde adeta muhalefet için kadınlardan oy istedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması ile başlayan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kaldırılacağına yönelik tartışmalara değinen Tosun, iktidara yüklendi. Bu seçimin kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu belirten Tosun şöyle konuştu:

"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor... Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme... Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"

Hamza Dağ'dan temiz cevap

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Tosun'a cevabını verdi.

Dağ şunları yazdı:

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FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz.

Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik.

Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye’nin tarafında olamama halidir.

Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koyun.