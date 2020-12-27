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Medya FOX’un rezil dizisinin oyuncuları birbirine girdi!
Medya

FOX’un rezil dizisinin oyuncuları birbirine girdi!

FOX TV’de yayınlanan ve rezil sahneleri ve senaryosu ile toplum ahlakını adeta dinamitleyen ‘Yasak Elma’ dizisinde rol olan Erdal Özyağcılar ve Talat Bulut arasında çekememezlik krizi yaşandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:06:00 -
FOX’un rezil dizisinin oyuncuları birbirine girdi!

FOX TV’de yayınlanan ve ahlaksız içeriği ile toplumun aile yapısını alenen hedef alan skandal dizi Yasak Elma’nın oyuncuları birbirine düştü.

Dizinin 85. bölümünde ayrılan Talat Bulut, diziye yeni katılan Erdal Özyağcılar’ın Bulut’un diziden ayrılması ile ilgili yaptığı açıklamadan ve sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu.

Erdal Özyağcılar, Bulut’un rezil dizi ile yollarını ayırması konusunda şu ifadeleri kullanmıştı; “Ben sadece Talat Bey’in gayet iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Başarıyla da Halit rolünü oynamıştır. Drama gereği, senaryo gereği de böyle bir sona karar vermişler. Öbür arkadaşlar için de öyledir. Fatih (Aksoy) oyuncusuna çok saygı duyan, seven bir yapımcımızdır. Öbürleriyle de konuşmuştur. Hiç aralarında herhangi bir ayrılmadan dolayı bir neden yoktur. Bu sadece, senaryonun artık 85 bölümden sonra yenilenmesi, yeni karakterlerin girmesi ki drama hep böyledir, seyircideki o heyecanı, o ‘şimdi ne olacağı’ ayakta tutmak için onlarla konuşulmuş, sonra da bu bir bayrak yarışı gibi bize geldi.”

Bu sözlerin ardından Erdal Özyağcılar instagram hesabında izleyiciye teşekkür eden bir mesaj paylaştı. Özyağcılar, “Emeği geçenlerin emeğine sağlık. Ekran başında bizleri izleyen seyircilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Diziden alelacele kovulan Talat Bulut, Özyağcılar’ın bu mesajdan rahatsızlığını dile getirdi.

"Biz unuttuk onu"

Talat Bulut, Erdal Özyağcılar’ın 24 Kasım 2020 tarihinde instagram’dan paylaştığı mesaj için şöyle konuştu:

“… Hatta Erdal Özyağcılar, 86’da yükselen reytingi görüp sayfasında paylaşmış. Seyirciye teşekkür ediyor. Biz unuttuk onu. Yani hem ben, hem Barış Kılıç, hem Gökhan Alkan olarak unuttuk seyirciye teşekkür etmeyi. İyi ki Erdal Özyağcılar hatırlattı. Biz de seyirciye teşekkür edelim.”

Rezil dizinin oyuncuları arasında yaşanan bu gerilim dizi setinde dönen gizli dolaplar için ipucu verdi. Ahlaksız senaryosu ve müstehcen sahneleri ile duyarlı zleyicinin tepkisini çeken dizi son dönemde reytinglerde de büyük düşüş yaşıyor.

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