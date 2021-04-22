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Medya Fox’un rezil dizisinde Şevval Sam’a yol veriliyor iddiası
Medya

Fox’un rezil dizisinde Şevval Sam’a yol veriliyor iddiası

Yahudi sermayesinin güdümündeki Fox Tv’nin entrikalarla dolu rezil dizisinde oynayan Şevval Sam’a yol verileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:51:00 -
Fox’un rezil dizisinde Şevval Sam’a yol veriliyor iddiası

Yahudi sermayesi ile Türkiye’de ahlaksızlık pompalayan Fox TV’nin entrikalarla dolu rezil dizisinde oynayan Şevval Sam, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçmişte yaptığı bir açıklamada, "Başörtüsü benim için bir tekstil malzemesi” diyerek tesettürle alay eden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelip gelmez konser kıyağında bulunarak cebini doldurduğu Şevval Sam’ın Fox’’un entrikalarla dolu rezil dizisinde gönderileceği öne sürüldü.

"Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" paylaşımıyla içindeki İslam düşmanlığını dışarı vuran sözde sanatçı Leman Sam'ın kızı Şevval Sam, "Türkiye’deki Hıristiyanlar" tarafından çıkarılan “Mesih İsa’nın Yaşamı” adlı bir filmde “Mesih İsa”yı ve “İlâhi”leri seslendirenler arasında yer almıştı.

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