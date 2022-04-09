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Medya FOX'un piyasaya sürdüğü Esra Ezmeci mide bulandırmaya devam ediyor!
Medya

FOX'un piyasaya sürdüğü Esra Ezmeci mide bulandırmaya devam ediyor!

Türkiye'de aile yapısını dinamitleyen ahlaksız dizilere ev sahipliği yapan FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, mide bulandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:57:00 - 2022-04-09 11:22:20
FOX'un piyasaya sürdüğü Esra Ezmeci mide bulandırmaya devam ediyor!

 yeniakit.com.tr 

Ekrana getirdiği projelerle Türkiye'de aile yapısına dinamit döşeyen FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, yine mide bulandırdı.

Yıllarca cinsellik üzerinden sözde ilişki dersi vererek toplum ahlakını bozan Haydar Dümen’in ölümünü fırsat bilen Ezmeci, sosyal medyadan skandal soru ve cevaplar yayınlıyor.

Çocuklarında kullandığı sosyal medyada adeta zehir saçan Esra Ezmeci, son rezil paylaşımında "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" sorusunu paylaşmış ve "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." cevabını vermişti.

Son rezilliği görenleri kusturdu!

Takipçilerin geldiğini iddia ettiği ahlak dışı mesajları cevaplayıp, yayınlamak sureti ile topluma zehir saçan Ezmeci'nin son rezilliği görenlerin kusturdu.

Sözde bir takipçisi eşinin kendisini zayıf kadınlarla, ardından da trans kişilerle aldattığını öne süren Esra Ezmeci, "Demek ki eşiniz farklı arayışlarda yeterince bedel ödememiş" cevabını verdi.

Bu rezil kadına kim dur diyecek?
Bu rezil kadına kim dur diyecek?

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Yorumlar

Metin

 kadın psikolog olduğu için kendisine başvuran insanlara yardım ediyor ne yapsın insanları türbelere mi yönlendirsin

Ali

Allah bunlari islah eylesin islahlari mümkün degilse kahretsin Insallah. Soysuz insan bozuntulari.
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