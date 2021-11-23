Fox'un bir dizisi daha elinde patladı! Elbet Bir Gün final yapıyor
TRT1'de Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisi reytignleri patlatmaya devam ederken bazı diziler hu başarı karşısında final yapmak zorunda kalıyor. Fox'un Elbet Bir Gün dizisi de bu kervana katıldı.
Show Tv’de yayınlanan Yalancı ve Star Tv’de yayınlanan Ada Masalı’nın ardından ekranda yaprak dökümü sürüyor. Bir dizi daha ekrana veda ediyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Most Yapım’ın Fox Tv için çektiği “Elbet Bir Gün” dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.
Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Kenan Acar ve Burak Yamantürk’ü buluşturan dizinin 6. bölümde ekran macerası sona erecek.