Fox'tan beklenmedik hamle! Rezil dizi Sen Çal Kapımı için karar çıktı

Yahudi menşeili Fox TV’de ekranlara gelen, başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı isimli rezil dizi için beklenen karar sonunda çıktı.

Ahlaksız sahneleri ile aile yapısını ve ahlaki değerleri ayaklar altına alan dizi final yapacak.

Geçtiğimiz yıl Fox TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan ve sezonda da devam eden Sen Çal Kapımı dizisine Nisan ayında kısa bir ara verilmişti.

Sen Çal Kapımı dizisi 9 Haziran’da yeniden Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu ancak halk beklenen ilgiyi göstermedi.

Dizinin 50. bölümü ile birlikte final yapacağını oyuncu Hande Erçel duyurdu.

Dizi bilindiği üzere reyting konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle toplumun tepkisini çeken sahneler ile sürekli olarak gündeme geliyor.