FOX’taki program boşuna değilmiş! İşte HDP’nin Başak Demirtaş planı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde FOX TV ekranlarına çıkartılan Başak Demirtaş’ın HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklindeki iddiayı ortaya atan eski CHP’li Aydın Ayaydın ile görüştüğünü ve kulis bilgisini doğrulattığını söyledi.

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın muhalifler tarafından neden bu kadar cilalandığını gözler önüne seren yazıda, 2023 adaylığı için sürpriz bir ifade yer aldı.

Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

(…)

CHP’nin eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın, benim kulis bilgilerine güvendiğim bir isimdir.

“Neler oluyor kulislerde” diye ararım kendisini sıkça.

*

T-24’te bir kulis yazısı yazdı geçen gün Aydın Bey.

Bütün siyasi partilerin kulislerinden bilgiler verdi.

HDP kulisinden verdiği bilgide de “Başak Demirtaş, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olabilir” bombasını patlattı.

(…)

FOX’a da çıkardılar

Başak Demirtaş, 6 Ekim’de başlayan olayların yıl dönümünde FOX TV’ye çıkarılmış ve siyasi sebeplerle tutuklandığı ileri sürülen PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın reklamını, kendi çarpık ideolojilerinin de propagandasını yapmıştı.

Onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sokak olaylarının yıl dönümünde PKK’lı Demirtaş’ın Atatürkçü geçinen FOX’a çıkarılması büyük infial uyandırmıştı.