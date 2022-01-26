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Medya FOX'daki yandaş bile isyan etti! 'İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu'
Medya

FOX'daki yandaş bile isyan etti! 'İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "balık" sefasını, yandaş FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal bile isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 21:21:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbullu karla mücadele ederken, kendisi "balık" sefası süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yandaş FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal bile isyan etti.

'Buna hakkınız yok'

"İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu." diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Velev ki 1 saat, 2 saat, 3 saat... Bir belediye başkanı bunu yapamaz. Kentiniz kar altındayken, ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat çalışmış dahi olsanız, gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Buna hakkınız yok."

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