FOX'daki yandaş bile isyan etti! 'İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "balık" sefasını, yandaş FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal bile isyan etti.
Yeniakit.com.tr
İstanbullu karla mücadele ederken, kendisi "balık" sefası süren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yandaş FOX'un eski sunucusu Fatih Portakal bile isyan etti.
'Buna hakkınız yok'
"İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu." diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:
"Velev ki 1 saat, 2 saat, 3 saat... Bir belediye başkanı bunu yapamaz. Kentiniz kar altındayken, ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat çalışmış dahi olsanız, gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Buna hakkınız yok."