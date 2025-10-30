Foxconn, Nvidia için insansı robotları üretim hattına taşıyor

Foxconn, Nvidia için ABD’nin Houston kentindeki AI sunucu tesisinde insansı robotları doğrudan üretim hatlarına entegre edecek. Pilot uygulama, şirketin “AI akıllı fabrika” standardı doğrultusunda küresel tesislere model oluşturacak.

TAKVİM: 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE DEVREYE ALINACAK

Tarafların yürüttüğü görüşmelerin ardından, insansı robotların ilk fazı 2026’nın ilk çeyreğinde işbaşı yapacak. Foxconn Başkanı Young Liu, en gelişmiş AI veri merkezi çözümlerini ABD’ye taşıyarak müşterilerinin “AI yarışında önde kalmasına” yardımcı olacaklarını vurguladı.

TEKNOLOJİ OMURGASI: ISAAC GR00T N VE OMNIVERSE DİJİTAL İKİZLER

Entegrasyonun kalbinde Nvidia’nın Isaac GR00T N modeli yer alacak. Fabrika ölçeğindeki planlama ve optimizasyon, Omniverse üzerinden oluşturulan dijital ikizlerle yapılacak. Mühendisler; gerçek zamanlı verilerle üretimi simüle edecek, darboğazları önceden tespit edip çevrim süresini kısaltmayı ve kaliteyi artırmayı hedefleyecek. Siemens, bu ekosistemi destekleyen dijital ikiz yazılımlarında öncü rol üstlenirken; FANUC ve Foxconn Fii, 3B robot modelleriyle sürece dahil oluyor.

COĞRAFİ YAYILIM: TEKSAS, WISCONSIN VE KALİFORNİYA DA GÜNDEMDE

Foxconn, Houston’ın yanı sıra Teksas’taki diğer tesisleriyle birlikte Wisconsin ve Kaliforniya’da da AI sunucu üretimini ölçeklendirmeyi planlıyor. Böylece tedarik zinciri esnekliği artarken, kritik bileşenlerin yerinde üretimi hızlanacak.

SEKTÖREL ETKİ: “AKILLI FABRİKA” DALGASI GENİŞLİYOR

Belden, Caterpillar, Lucid Motors, Toyota, TSMC ve Wistron gibi üreticiler de Omniverse ve dijital ikiz kütüphanelerinden yararlanarak hat güvenliği, verimlilik ve tedarik zinciri görünürlüğünde iyileşme hedefliyor. Foxconn’un insansı robot hamlesi, bu dönüşümü somut bir üretim pratiğine dönüştürerek endüstride yeni bir eşik oluşturuyor.

NE ANLAMA GELİYOR? İNSANSI ROBOTLARLA ESNEKLİK VE HIZ

İnsansı robotların hat içi konumlandırılması; değişken ürün karmasında hızlı yeniden programlama, dar alanlarda insan benzeri manevra ve kalite süreçlerinde tutarlılık sağlayacak. Dijital ikizle birleşen bu yapı, “tasarla-simüle et-uygula” döngüsünü kısaltarak yatırım getirisini hızlandırabilir.

