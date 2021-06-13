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Medya FOX TV'ye şok! O dizi apar topar yayından kaldırılıyor
Medya

FOX TV'ye şok! O dizi apar topar yayından kaldırılıyor

Tepki çeken içeriklere sahip yapımları ile toplumun ahlaki yapısını yozlaştıran Amerikan merkezli FOX TV'de Savaşçı dizisi için final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:59:00 -
FOX TV'ye şok! O dizi apar topar yayından kaldırılıyor

Skandal dizilerin boy gösterdiği Amerikan merkezli FOX TV'nin bir dizisi daha elinde patladı. Halkın ilgi göstermediği “Savaşçı” adlı dizi için final kararı resmen çıktı.

Ahlaksız içeriklere sahip yapımları ile toplumun ahlaki yapısını yozlaştıran Amerikan merkezli FOX TV artık halktan istediği ilgili göremiyor.

Kanalın elinde patlayan dizilerine bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz sezon reytinglerde çakıldığı için yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı muallakta kalan ‘Savaşçı’ adlı dizisinin resmen final yapacağı açıklandı.

Yeni sezonda Tamer Karadağlı'nın da kadrosuna dahil olduğu 'Savaşçı'da işler yolunda gitmedi. Birkaç bölüm oynayan Tamer Karadağlı, diziden ayrıldı. Berk Oktay'ın da 'Yasak Elma'ya transfer olmasıyla 'Savaşçı', reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayarak final kararı aldı.

'Savaşçı', bu cumartesi yayınlanacak 109. bölümünün ardından ekrana veda edecek.

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