Fox TV'ye büyük şok! Ne umutla başlamıştı oysa...

Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in başrolünde yer aldıkları Bir Peri Masalı dizisi için final zilleri çalmaya başladı. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Peri Masalı'nda, istenilen reytinglere bir türlü ulaşılamadı. Alina Boz ile Taro Emir Tekin'i buluşturan dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.

Fakir bir kızın zengin olma hayalleri kurduğu ve bu uğurda türlü mücadeleler verdiği bir hikayeyi seyirciye sunan Bir Peri Masalı için yolun sonu görünmeye başladı. Paramparça dizisinden uzunca bir süre sonra ilk kez fakirlikten zenginliğe uzanan bir kızın hikayesini oynayan Alina Boz, aynı dizide üvey kardeşini oynayan Leyla Tanlar'ın o dönemlerdeki sevgilisi Taro Emir Tekin ile başrolleri paylaşıyor.Sadakatsiz sonrası yıldızını parlatan Taro Emir Tekin, ilk kez başrolde yer alıyor.

BİR PERİ MASALI FİNAL YAPACAK İDDİASI

Düşük reytingleri nedeni ile ilk 10'a zar zor giren Bir Peri Masalı için final iddiaları dolaşmaya başladı. Böyle giderse projenin yakın zamanda veda etmesi bekleniyor.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin ana kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik, Şener Savaş, Okan Urun, Tülin Ece, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ KONUSU

Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bebek bakıcısı Zeynep'in tesadüfen eline geçen yüklü miktardaki parayla hayatında yepyeni bir sayfa açılacak.



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