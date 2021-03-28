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Medya FOX TV’nin rezalet dizisi Sen Çal Kapımı felaketi yaşadı
Medya

FOX TV’nin rezalet dizisi Sen Çal Kapımı felaketi yaşadı

Gayrimeşru ilişki içinde olduğu bir adam ile çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tüm tepkileri üzerine çeken Fox TV’nin Sen Çal Kapımı dizisi resmen çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 13:46:00 -
FOX TV’nin rezalet dizisi Sen Çal Kapımı felaketi yaşadı

Ahlaksız sahnelerle gündeme gelen, gayrimeşru ilişkileri topluma gösteren FOX TV’nin Sen Çal Kapımı dizisinin 37. yeni bölümü yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisinin başrolünde yer aldığı ahlaksız dizinin son bölümünün reytingleri öyle bir noktaya geldi ki, Temmuz ayında bu yana yayınlanan dizi adeta felaketi yaşadı.

TRT1 ekranında yayınlanan Türkiye -Norveç maçının reytinglerde etkisi büyüktü.

Ahlaksızlık pompalamaya devam eden rezil dizi Sen Çal Kapımı tüm kategorilerde çok ciddi bir düşüş yaşaması, ortalamanın altına gerilemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu oranların üzerinde reytingler alan Arıza’nın bile final kararının alındığı bir ortam var ve Sen Çal Kapımı’nın dün akşamki sonuçları, görenleri şaşkına çeviriyor.

Tüm kişilerde 16. sıraya kadar düşen skandal sahneleriyle gündem olan dizinin bu performansı şimdiye kadar ki en düşük oran…

AB’de 7. olan ve ABC1’de ise 9. olan dizinin bu düşüşü sosyal medyada yankı uyandırdı.

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