FOX TV’nin ‘kadına şiddet’ rezaletine CHP kalkanı

Yeni Akit/Ankara

RTÜK, annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış ve babası tarafından sürekli aşağılanıp şiddet uygulanan, babaannesi tarafından da göz ardı edilmiş Ezo adlı karakterin başından geçen olayların anlatıldığı “Elkızı” isimli dizide yer alan bazı sahneleri inceledi. Ezo’nun evcil köpeğinin silahla öldürülmesini ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerini izleyen Üst Kurul, sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceği kanaatine vardı. Yapılan oylama sonucunda yayıncı kuruluş FOX’a idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Akit’in edindiği bilgiye göre, kadına şiddet ve köpek öldürme konusunda FOX’a yaptırıma ilişkin yapılan oylamada RTÜK’ün CHP’li üyeleri “hayır” oyu kullandılar.

Tele 1’e Yanardağ’ın sözleri nedeniyle yaptırım

Tele 1’in “18 Dakika” programı da gündemdeydi. Merdan Yanardağ’ın yayındaki "onlar saltanat istiyorlar, onlar hilafet istiyorlar, onlar bir ortaçağ devleti istiyorlar, onlar bir en fazla bir Taliban Cumhuriyet'i istiyorlar …. bunlar bir de hakikaten süzme bir cehalet içinde….. 46 Arap ülkesinde, Arap İslam ülkesinde cumhuriyetle yönetilen, demokrasi ile yönetilen, laiklikle yönetilen çok az ülke var, bir tanesi Suriye idi oraya da saldırdınız. İç savaş çıkarttınız. Diğeri Tunus'tu orada yine bir komplo düzenlediniz, son anda kurtuldu. Mısır'da ihvan darbesi ile yönetime el koydunuz...” şeklindeki sözleri müzakere edildi. Üst Kurul Üyeleri, Yanardağ’ın hüküm veren ifadelerinin ve isnatlarının, kişi ya da kurumların şahsiyet ve itibarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğunu, ifade özgürlüğünün kapsamı dışında bulunduğunu değerlendirerek yayın ilkesi yapıldığına karar verdi. Tele 1 hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren Halk TV programlarına ceza

Halk TV’nin “Açıkça”, “Medya Mahallesi”, “Sözüm Var” programları ile "Kayda Geçsin"ve “Perdenin Önü Arkası” isimli programları hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, yapımlardaki yayın ilkesi ihlallerini detaylı olarak inceledi. “Açıkça”, “Medya Mahallesi”, “Sözüm Var” programlarında bazı kamu kurumlarına iftira atıldığını belirleyen RTÜK, “Perdenin Önü Arkası”nda ise yasal bir gençlik sivil toplum örgütü olan TÜGVA’yı FETÖ yapılanmasına benzeterek, kuruluşa hiçbir belge ve veriye dayanmaksızın “paralel yapı” denilmesini yasa ihlali olarak değerlendirdi. “Sıfır Atık” projesi ve emniyetin İstanbul’daki atık kağıt toplayıcılara yönelik operasyonlarının konu edildiği “Kayda Geçsin” programını da izleyen Üst Kurul, yayındaki “şöyle şeyler duyumlar var. Kulisler var. Teyide muhtaç ama. Erdoğan ailesinin bu işe gireceği söyleniyor” sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın kâğıt toplama sektörüne gireceği ve yapılan tüm bu işlerin bağlantılı olduğu iddiasını masaya yatırdı. Moderatör Özlem Gürses’in herhangi bilgi, belge ve kanıt göstermeden, maddi bir gerçekliğe dayandırmadan tamamen şahsi kanaatiyle yorumda bulunduğunu gören RTÜK, soruşturulmadan yapılan kamuoyu açıklamasının sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanına hakaret edilen yayın da cezadan kurtulamadı

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun başvurusunu değerlendiren RTÜK, Kudüs TV’de yayınlanan “Üçüncü Göz" programını mercek altına aldı. Yayında sarf edilen “Azerbaycan yönetimi aynı Saddam yönetimi gibi. Benim için fark etmiyor. Irak halkı benim için mukaddestir ama Saddam benim için lanetliktir. Aynı şekilde de Aliyev öyledir….zerre kadar bile olsa insan olun, adam olun. Bırakın devlet başkanlığını bırakın cumhurbaşkanlığını, dürüst olun. Dürüst olun. İnancınızda problem vardır, satılmışsınızdır.” sözleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hakaret edildiğini tespit eden Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verdi.