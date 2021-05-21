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Medya FOX TV’nin ahlaksızlığı son buluyor!
Medya

FOX TV’nin ahlaksızlığı son buluyor!

Haftanın her gününde yayınladığı dizilerle topluma ahlaksızlık empoze eden Yahudi kanalı Fox TV’nin kadınlar üzerinden istismar yaptığı Masumiyet dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:57:00 -
FOX TV’nin ahlaksızlığı son buluyor!

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı Masumiyet'in bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Düşük reytingleri nedeniyle yayın günü değişen dizinin kaderi tüm çabalara rağmen değişmedi.

Gayri meşru ilişkilerin, çarpık ilişkilerin ve aldatmaların normalleştirilerek topluma empoze edilmesi, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Reytinglerde ilk 10’a giremeyip, son sıralarda yer alınca dizinin yayın tarihini Pazartesi gününe alan yapımcısı, Pazartesi günleri de reytinglerde çakılınca Masumiyet dizisini yayından kaldırma kararı aldı.

Dizinin yıldız oyuncularından Hülya Avşar'ın yapım şirketi Gold Film'e final kararı nedeniyle tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Sonunda final yapıyor

Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yapımcısı Gold Film, sosyal medyadan Masumiyet'in final yapacağı tarihi açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi ıçin teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere..."

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