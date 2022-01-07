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Medya FOX TV'den 'Maske Sen Kimsin?' kararı! Tepkilere adeta meydan okudular
Medya

FOX TV'den 'Maske Sen Kimsin?' kararı! Tepkilere adeta meydan okudular

FOX TV yönetimi, gelen tepkilere meydan okurcasına, "Pagan ve satanist" figürlerin yer aldığı "Maske Sen Kimsin?" adlı yarışma programının bundan böyle haftada iki gün yayınlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:02:00 - 2022-01-07 21:36:22
FOX TV'den 'Maske Sen Kimsin?' kararı! Tepkilere adeta meydan okudular

 Yeniakit.com.tr 

Birçok ülkede "Masked Singer" adı ile yayınlanan şarkı yarışması programının devşirme versiyonu "Maske Kimsin Sen?" adlı yapım, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX TV ekranında yayınlandı. Programda "show" adı altında "pagan ve satanist" sembolleri işlendi.

Tepkilere adeta meydan okudular!

Programa gelen tepkilerden sonra RTÜK de inceleme başlattı. Kamuoyundaki tüm tepkileri kulak ardı eden FOX TV yönetimi, yarışma programına gelen tepkilere, "Dünyanın birçok ülkesinde izleniyor." diyerek cevap verdi.

Kanal yönetimi bundan böyle hazırlanacak fragmanlarda yarışmanın yayınlandığı ülkelerin isimlerine de yer verileceğini belirtirken, tepkilere karşın haftada bir gün olan yayının Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki bölüme çıkartıldığını duyurdu.

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