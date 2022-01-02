FOX TV'deki rezalet için RTÜK harekete geçti

FOX TV'de Maske Kimsin Sen adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi. 7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programa tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerle ilgili RTÜK harekete geçti.

Şikayet yağdı

Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok vatandaş RTÜK hesaplarını etiketleyerek programı şikayet etti.

'Maske Kimsin Sen?' isimli yarışma programında yarışmacılar da jüri de ünlü isimlerden oluşuyor.

RTÜK harekete geçti

Program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, inceleme başlatılacağını açıkladı.

Sosyal medyadan 'RTÜK işlem başlatacak mı?' sorusuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu cevap verdi.

Uslu açıklamasında, ''Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.