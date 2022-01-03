Fox TV'deki paganizm propagandasına çok sert cevap

Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan bir format Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismi ile FOX TV'de yayın hayatına başladı. Programın ilk bölümünde satanizm ve pagan ritüellerinin açıkça sergilendiği anlar büyük tepki çekti. Ailelerin çocukları ekran karşısında olduğu saatlerde yayınlanan programa RTÜK inceleme başlattı. Sabah.com.tr'ye konuşan Prof.Dr. Sefa Saygılı, "Özellikle çocuklar ve gençler rol model gördükleri ünlüleri taklit edebilirler, son derece tehlikeli bir durum. Acilen harekete geçilmeli" dedi. Sabah.com.tr''ye konuşan bir başka isim olan İletişim Uzmanı Ali Saydam, "Ortaçağ karanlığının kâbus figürleriyle küçücük beyinlere saldırılmaktadır" ifadelerini kullanırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, "Bu programın insanların ailecek ekran başında olduğu zaman diliminde yayında olması skandaldır." diye konuştu.

"Çok tehlikeli bir durum"

Fox TV'deki programda kullanılan pagan ve satanizm figürleri büyük tepki çekerken, Prof.Dr. Sefa Saygılı sabah.com.tr aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu.

Saygılı, "Özellikle çocuklar ve gençlerin ekran karşısında olduğu saatlerde bu tarz sembollerin sergilenmesi kabul edilemez. Çocuklar ve gençler, rol model aldıkları ünlü isimlerin kullandıkları bu sembolleri taklit amacı ile kullanmaya başlayabilirler. Ayrıca bu figürler bilinçaltına da işler. Satanizm son zamanlarda yine gençler arasında hızla yayılıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çok tehlikeli bir durum. Bu tarz görüntüler teşvik edici etki yapabilir. Acilen harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

İletişim Uzmanı Ali Saydam ise tepki çeken sahneyi madde madde değerlendirdi. Saydam'ın değerlendirmesi şöyle:

Konuya birkaç açıdan bakmakta yarar var…

1- Millî Kültür ve değerlerimiz… Ülkemizde bir kesim var, bunlar bütün referanslarını Hristiyan Batı'dan alırlar. Noel'i, Cadılar Bayramını, Aziz Valentine Gününü (Sevgililer Günü) kutlar, kendi ülkesinin insanlarını ve onların inançları ile aralarına epeyce mesafe koyarlar… Bu tür 'okültist' unsurlarla bezeli şeytani popüler kültür numaraları bunlara uygundur… Belli sayıda bir alıcı bulurlar.

"Çok eski bir numaradır"

2- Hristiyan Batı'da tutmuş olan yarışma programlarının ithal edilip kullanılması çok eski bir numaradır… Yerli format neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak bunların içinde bizim kültür ve değerlerimize ters düşmeyenler kamu vicdanını rahatsız etmez. Sorular genellikle 'bizden' olur bu nedenle de herkesi içine alabilir.

3- Başında 'Genel İzleyici' için olduğu belirtilen programda, sunucu anonsu sürekli olarak "Hanımefendiler, Beyefendiler ve Çocuklar" şeklinde yapmakta; çocukları da hedef aldığını açıkça dile getirmekte, ortaçağ karanlığının kâbus figürleriyle küçücük beyinlere saldırmaktadır.

"RTÜK'ün girişimi son derece yerindedir"

4- RTÜK'ün girişimi ve çocukları koruma altına almaya çalışması hem yasası hem de toplumsal sorumluluğu gereği son derece yerindedir. Ancak olay çok daha az gürültüyle çözülebilir, bu zımnî tecavüz olayının propagandası yapılmamış, insanların ilgi odağı hâline getirilmesi engellenmiş olurdu.

Bugünü ve geleceği anlamak için geçmişe bakmakta yarar var. Yerli ve millî, bizden, bizim kültür ve değerlerimizden olan programlar, filmler, diziler uzun ömürlü olmakta, ecnebi, özümüze yabancı işler millî irade ve halk geneli tarafından kısa sürede sökülüp atılmaktadır… Halkımıza güvenmek ve panik yapmamak, değerlerimize karşı bu 'maskeli' girişimin etkisini kısa sürede yitireceğine inanmak gerekir…

"Skandaldır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' programındaki sahneye çok sert tepki gösterdi.

Turan şunları söyledi:

Fox TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen' isimli program kültürel emperyalizmin acı ve çirkin yüzüdür. Medeniyetimizde, adet ve geleneklerimizde olmayan bu tür programlarda verilen bilinçaltı mesajlarla, sembol ve figürlerle gençlerimiz zehirlenmekte, neslimiz ifsat edilmektedir. Batı menşeli bu programların hem de insanların ailecek ekran başında olduğu zamanlarda yayında olması skandaldır.

"Yerli ve milli hasletlerimiz hafızamızdan silinmek istenmektedir"

Şiddet ve vahşet çağrıştıran şeytani semboller yoluyla bu tür eğilimlerin şirin ve eğlenceli gösterilmesi kabul edilemez. Kendi tarihimizden, kültürümüzden uzak sapkınlık içeren bu tür sözde eğlence programlarıyla yıllardır uygulanagelen milletimizi kültürsüzleştirme oprrasyonlarına yenisi eklenmiştir. İnsanımızı inançlarından, toplumdan, ailesinden ve yaşadığı kültürden uzaklaştıran, adeta yabancılaştıran bu tür programlar yoluyla 'yerli ve milli' hasletlerimiz toplumsal hafızamızdan silinmek istenmektedir.

"Geleceğimizi tehlikeye atmaktadır"

Şeytaniliği, satanist ritüelleri barındıran sembollerle gençlere sınırsız özgürlük vaadi ile emperyalizmin köleliği özendirilmektedir. Tüketim toplumunun kodlarıyla, kapitalist bir dünya görüşü zerkedilerek, 'merhamet, iyilik, yardımlaşma, dayanışma' gibi değerlerimiz ötelenmekte, şiddet öğeleri övülmektedir.

Toplumsal dokumuzla, geleneklerimizle ve aile yapımızla bağdaşmayan bu programların milletimize eğlence adı altında sunulması, gençlerimizin, çocuklarımızın emperyalist sembollerle yetiştirilmesi geleceğimizi tehlikeye atmaktadır.

Ne olmuştu?

Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan yarışmayı Türkiye'de yapmaya başlayan FOX Tv'de kullanılan materyal ve ekrana getirilen görseller tepki çekti. Türkiye versiyonuna "Maske Kimsin Sen?" ismi verilen ve ünlü isimlerin kullanıldığı yarışmada pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık sergilenirken sosyal medyada yoğun bir tepki oluştu. #FoxHaddiniBil etiketi ile binlerce tweet atılırken kullanıcılar protestolarını dile getirdi.