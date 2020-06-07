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Medya

Fox TV'de canlı yayın kazası sosyal medyada gündem oldu

Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonunda yayın yapan Fox Ana Haber'de, zoomlanan vatandaşın el hareketi yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:10:00 - 2020-06-07 10:29:00

Yahudi sermayeli Fox TV’nin Ana Haber bülteninde bugün bir vatandaşın yaptığı el hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Taksim'den canlı yayın yapan Fox Ana Haber kameralarına bir kişi el hareketiyle yansıdı.

Yüzünde maskesi olmayan kişiyi zoomlayan Fox Haber kamerasına  el hareketi yaptı.

Görüntüler Twitter'da gündem oldu.

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