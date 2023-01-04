FOX TV'de büyük şok! Ekrana veda edeceği tarih belli oldu...

Yeni sezon dizilerinden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Hayat Bugün, Baba, Yazgı, Duy Beni, Bir Peri Masalı, Mükemmel Eşleşme, Bir Peri Masalı gibi dizilerin ardından Fox TV'nin İyilik adlı rezil dizisi de final kararı aldı.

İYİLİK'İN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Fox TV'de yayınlanan ve başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ile Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik de ekrana veda ediyor.

Reyting yarışında geride kalan dizi, 27. bölümüyle (13 Ocak) ekranlara veda etme kararı aldı.