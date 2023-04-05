Fox TV'de büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

Fox TV sunucusu İlker Karagöz, sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın parodi videosunu gerçek zannederek okudu.

Söz konusu rezaleti köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise "Hadi Karagöz videoyu izlememiş olabilir. Peki, o programın editörü, haber müdürü de mi bu videoyu izlememiş?" diye sordu.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

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"Fox TV'den İlker Karagöz'ün sunduğu haber programında İstanbul- Esenyurt'ta güya Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasında yaşanan kavga ekrana getirildi.

Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş" diye keyifle sundu haberini.

Karagöz hızını alamadı devam etti sözlerine: "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar.

Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?"

Oysa bu olay sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak aktardığı mizansen bir haberdi.

Bu mizansen haber, emlakçı Ganalı, kiracı Kamerunlu olunca merak uyandırmış ve çok fazla paylaşılmıştı.

Mizansen haberi gerçekmiş gibi sununca bu kez Fox TV alay konusu oldu iyi mi?

Karaca, bu komik durumla ilgili "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımında bulundu.

Karagöz de "Ah ya... Ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil" diye yanıt verdi. Bu büyük hatayı normalleştirmeye çalıştı.

Ve Fox sonunda YouTube hesabından programa ait yayın tekrarını erişimden kaldırdı.

Hadi Karagöz videoyu izlememiş olabilir. Peki, o programın editörü, haber müdürü de mi bu videoyu izlememiş?

Hadi izlemediler diyelim. O programı hazırlayan koca ekipten sosyal medya fenomeni, 'röportaj adam' Mahsun Karaca'yı da tanıyan çıkmadı mı? (...)"