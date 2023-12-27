FOX TV ne yapmak istiyor? Kızıl goncalar dizisi sınırları aştı "Kapalı kızlar okulda okuyamaz"

Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Yayınlandığından itibaren sahneleri gündemden düşmeyen dizinin yine bir sahnesi gündem oldu.

Bu sefer FoxTV'de yayınlanan dizide genç kızın yatakta yatan karakterin karşısındaki tahtaya matematikteki mantık konusu üzerinden göndermeli önermeleri gündem oldu. Sahnede "Kapalı kızlar okulda okuyamaz", "Sadece açık kızlar okulda okuyabilir", "Kapalı olmayan kızlar okulda okuyabilir" ve "Açık olmayan kızlar okulda okuyamaz" önermelerini yazan genç kız, "Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız" var dedikten sonra odadan çıkıyor.

Sahne sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarafından da eleştirildi. Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinleri de RTÜK incelemesinin ardından iptal edilmişti.



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