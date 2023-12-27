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Gündem FOX TV ne yapmak istiyor? Kızıl goncalar dizisi sınırları aştı "Kapalı kızlar okulda okuyamaz"
Gündem

FOX TV ne yapmak istiyor? Kızıl goncalar dizisi sınırları aştı "Kapalı kızlar okulda okuyamaz"

Yeniakit Publisher
2023-12-27 04:38:00 -

Yayınlandığı günden beri sahneleriyle gündem olan Kızıl Goncalar dizisinden kız öğrencilerin okutulmaması göndermesi gündem oldu. Dizide bir sahnede "Kapalı kızlar okulda okuyamaz" ve "Sadece açık kızlar okulda okuyabilir" gibi yazılar dikkat çekti.

Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Yayınlandığından itibaren sahneleri gündemden düşmeyen dizinin yine bir sahnesi gündem oldu.

Bu sefer FoxTV'de yayınlanan dizide genç kızın yatakta yatan karakterin karşısındaki tahtaya matematikteki mantık konusu üzerinden göndermeli önermeleri gündem oldu. Sahnede "Kapalı kızlar okulda okuyamaz", "Sadece açık kızlar okulda okuyabilir", "Kapalı olmayan kızlar okulda okuyabilir" ve "Açık olmayan kızlar okulda okuyamaz" önermelerini yazan genç kız, "Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız" var dedikten sonra odadan çıkıyor.

 

Sahne sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarafından da eleştirildi. Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinleri de RTÜK incelemesinin ardından iptal edilmişti.


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