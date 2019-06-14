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Fox TV ‘it’i kendine sakladı!

Fox TV'nin sunucusu Fatih Portakal, CHP'li İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne ettiği hakareti içeren görüntüleri RTÜK tarafından ceza kesilebileceği bahanesiyle yayınlamadı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:55
Fox TV ‘it’i kendine sakladı!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

FOX TV’nin sunucusu Fatih Portakal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisi’ne yönelik hakaretlerini izlediğini fakat yayınlamadığını söyledi. Orantısız şöhret Portakal, “Siyasetçinin sinirlerinin çok sağlam olması gerekiyor. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin devletin valisine böyle sözler söyleme hakkı olamaz” diyerek tepki göstermesine rağmen günlerdir görüntüleri türlü bahanelerle kamuoyu ile paylaşmadı. Hakaret içerikli videonun RTÜK tarafından kanala ceza kesmesine yol açabileceğini bahane eden Portakal, halkın haber alma özgürlüğünü de bu şekilde kısıtlamaya çalıştı.

FOX TV tarafsız değil

Konuyu değerlendiren Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, şunları söyledi: “Madem İmamoğlu bu kadar halktan yana birisiydi VIP’den neden geçmek istedi? Bunun neresi halkçılık? Halk gibi davransaydı bu skandallar da olmazdı. Bu olayla halkçı olmadığını herkese kanıtlamış oldu. FOX TV her seferinde ‘Biz tarafsız yayıncılık yapıyoruz, sansürsüz gerçek habercilik yapıyoruz, kim olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun halkın haber alma hakkına saygılıyız’ diyor. Ama İmamoğlu’nun valiye yönelik hakaretlerini kamuoyu ile paylaşmayarak tarafsız olmadıklarını gösterdiler.

Portakal, orda kal!

Vatandaşların görüntülerin yayınlanması için günlerdir Fatih Portakal’a çağrıda bulunduklarını hatırlatan Burhan, şöyle devam etti: “Bu çağrılara rağmen neden hâlâ sessiz? Canlı yayında İmamoğlu’nun hakaret ettiğini kabul ediyor. O görüntüleri madem canlı yayında yayınlamıyorlar, başka organlardan kamuoyunu bilgilendirebilir. RTÜK şu anda basit bir bahanedir. Bunun arkasına sığınmasın. Vatandaşımızın haber alma özgürlüğünü kısıtlamanın âlemi yok. Habercilik şeffaf olmayı gerektirir. Şeffaflıktan korkmamalıyız.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:55
  1. Ankara
  2. FOX TV’nin sunucusu Fatih Portakal
  3. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Ordu Valisi
  5. RTÜK
  6. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan
  7. FOX TV
  8. Fatih Portakal

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