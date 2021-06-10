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Medya Fox TV dizisi sonu oldu!
Medya

Fox TV dizisi sonu oldu!

Haftanın her gününe yaydığı rezil dizileri ile toplum ahlakını dinamitleyen Yahudi menşeili televizyon kanalı FOX TV’nin ahlaksız dizisi Sen Çal Kapımı, reytinglerde çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:02:00 -
Fox TV dizisi sonu oldu!

Gayrimeşru ilişki içinde olduğu bir adam ile çırılçıplak küvete girme sahnesi ile tüm tepkileri üzerine çeken Fox TV ahlaksız yayınlarına devam ediyor.

Başrol oyuncularının dizi için çırılçıplak soyunup küvete girmeleri Türk oyunculuğunun kalitesini düşürürken bir çok vatandaş bunu sözde ‘medeniyet’ olarak yorumladı. Tepki gösteren vatandaşlar ise oyuncuların kendi kuyusunu kazdıklarını yazdı.

Ahlaksızlık pompalamaya devam eden rezil dizi Sen Çal Kapımı tüm kategorilerde çok ciddi bir düşüş yaşaması, ortalamanın altına gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

9 Haziran 2021 reyting sonuçlarına göre, gecenin birincisi ve en çok konuşulan dizisi Kuruluş Osman oldu. Tüm kategorilerde 1. Olan Kuruluş Osman sosyal medyada da en çok paylaşılan ve yorumlanan dizi oldu.

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