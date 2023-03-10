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Gündem FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!
Gündem

FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!

Fox TV artığı Fatih Portakal, Menzil'i linç kampanyasına katılarak, haddini aşan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 21:55:00 - 2023-03-11 00:28:15

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi üzerinden İslami dernek ve cemaatler hedefe kondu.

Deprem felaketinden de ders çıkartmayan çevreler, ilk günden beri bölgede yaraları sarmak için çabalayan İslami dernek ve cemaatler için çirkin ifadelerle linç kampanyası başlattı.

CHP’li gazeteci Fatih Portakal da, Birgün'ün tetiklediği Menzil cemaati düşmanlığına ortaklık etti.

Cemaate bağlı Beşir Derneği'nin bölgedeki bir çalışmasına ilişkin fotoğraf karesini ekrana getiren Portakal, Menzil Şeyhi’ne saygı gösteren asker ve polisleri hadsizlere ilişkin hadsiz ifadeler kullandı: El pençe durmuşlar önünde.
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Yorumlar

Misafir

Kendini bil kendini fazla Allah dostlarına dil uzatma uzayan dilin bir kopuveri Allah muhafaza

eyüp

portakalmısın yoksa mandalinmi anan taş doğuraydı senin gibi piçi doğuracağına Yulların kime beğlı ise defol git oraya alçak Allah ve resul yolunda hizmet eden zevatları hedef alacağına devlete millete düşman olan pkk hdp abd ab hedef alsan olmazmıydı
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