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Medya Fox o diziyi bitirme kararı aldı! Reytingler çakılınca sonu geldi
Medya

Fox o diziyi bitirme kararı aldı! Reytingler çakılınca sonu geldi

Fox Tv'de Perşembe günleri ekranlara gelen Mahkum dizisinin düşük reytingler nedeniyle 31. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 15:58:00 -
Fox o diziyi bitirme kararı aldı! Reytingler çakılınca sonu geldi

 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final kararı alınan dizilere bir yenisi daha eklendi. FOX’un MF Yapım imzalı dizisi Mahkum final yapıyor.

 Ekibe bugün gönderilen yazıda “Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…” cümlelerine yer verildi.

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