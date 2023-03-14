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Siyaset FOX Haber'de AK Parti'ye çirkin iftira! 'Kadına yönelik şiddet pazarlığı'
Siyaset

FOX Haber'de AK Parti'ye çirkin iftira! 'Kadına yönelik şiddet pazarlığı'

FOX Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'ye, 6284 sayılı yasa üzerinden, "Kadına şiddet pazarlığı yapıyorlar" iftirası attı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 01:08:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'ndan gelen "İttifakımıza katılın" teklife ilişkin AK Parti ile MHP'den bazı taleplerde bulundu.

Eşcinsel sapkınlığın önlenmesi için yasal düzenleme isteyen Dr. Erbakan, 6284'ün kadına şiddeti önlemeyip, yuva yıktığını belirterek, yasanın uygulamadan kaldırılmasını talep etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Habertürk TV canlı yayınında, Cumhur İttifakı'na sunulan 30 maddenin AK Parti tarafından kabul edildiğini söyledi.

FOX Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, AK Parti ile Fatih Erbakan'ın kadına şiddet pazarlığı yaptıkları yalanını ortaya attı.

Sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni de savunan Tepeli, şöyle konuştu:
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Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile görüşmesi var. Binali Yıldırım Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti. Bunu Yeniden Refah Partisi'nin kendisi açıkladı. İttifak şartlarından birinin kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kanunun kaldırılması olduğunu ve AK Parti'nin de buna itiraz etmediğini açıkladı. Yani kadına şiddet pazarlığı.

İstanbul Sözleşmesi metnini yazan biziz. AK Parti iktidarı döneminde çıkartıldı. Bütün dünyada kabul gördü. Buna kendileri sonradan itiraz ettiler. İstanbul Sözleşmesi'nden Anayasa'ya aykırı bir şekilde çıkıldı. Ve dendi ki 'Biz Ankara Sözleşmesi yaparız. Zaten bizim kanunlarımız var'. İşte o da bu kanundu. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şimdi bu kanundan da vazgeçilme aşamasına gelinmiş. Sürece bakın, hani vardı? Hani önemliydi?

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